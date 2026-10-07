Чехонина: при дефиците молочных продуктов сразу возрастает риск остеопороза Чехонина рассказала о необходимости молочной продукции в рационе россиян

Москва7 окт Вести.При дефиците молочной продукции риск развития остеопороза возрастает мгновенно. Об этом ИС "Вести" рассказала кандидат медицинских наук, врач высшей категории, терапевт, диетолог Клиники лечебного питания "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.

По ее словам, молочная продукция - это не только один из важнейших источников легкоусвояемого кальция, но и молочного белка.

Молочные и кисломолочные продукты - это один из важнейших источников легкоусвояемого кальция. Ну, и молочного белка. То есть, если в нашем питании будет дефицит источников кальция и молочного белка, то сразу возрастает риск остеопороза объяснила диетолог

Ранее руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, диетолог, Софья Елиашевич рекомендовала осенью делать акцент на белковых продуктах, в число которых входят и молочные. По ее словам, это способно помочь предотвратить появление лишних килограммов.