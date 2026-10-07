Москва7 октВести.При дефиците молочной продукции риск развития остеопороза возрастает мгновенно. Об этом ИС "Вести" рассказала кандидат медицинских наук, врач высшей категории, терапевт, диетолог Клиники лечебного питания "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.
По ее словам, молочная продукция - это не только один из важнейших источников легкоусвояемого кальция, но и молочного белка.
Молочные и кисломолочные продукты - это один из важнейших источников легкоусвояемого кальция. Ну, и молочного белка. То есть, если в нашем питании будет дефицит источников кальция и молочного белка, то сразу возрастает риск остеопорозаобъяснила диетолог
Ранее руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, диетолог, Софья Елиашевич рекомендовала осенью делать акцент на белковых продуктах, в число которых входят и молочные. По ее словам, это способно помочь предотвратить появление лишних килограммов.