Чехонина: калорийность национальных блюд зависит от добавленного в них жира Чехонина рассказала, как адаптировать национальные русские рецепты к ЗОЖ

Москва7 окт Вести.Калорийность национальных блюд напрямую зависит от того, сколько жира туда собственноручно добавят при готовке. Об этом ИС "Вести" рассказала кандидат медицинских наук, врач высшей категории, терапевт, диетолог Клиники лечебного питания "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.

Она отметила, что большинство национальных рецептов все же соответствует здоровому образу жизни.

Калорийность готовых блюд, приготовленных по этим рецептам, во многом зависит от того, сколько мы самостоятельно добавим туда жира. Во-первых, важно выбирать нежирные сорта мяса, по крайней мере, без видимого жира. рассказала диетолог

Если блюдо уже готово и хранится, например, в кастрюле в холодильнике, то весь лишний жир мы можем увидеть сверху этого продукта. Этот жир можно легко удалить. Либо еще один способ — сливать первый бульон. добавила Чехонина

Что касается птицы, то желательно не использовать для приготовления блюд кожу. Не забывать про зерновые и бобовые для приготовления гарниров, а также супов, не забывать про жидкие блюда, поскольку чем больше в нашей тарелке воды, тем меньше там калорий. резюмировала она

Ранее Юлия Чехонина говорила о пользе молочной продукции для человека. По ее словам, дефицит молочных продуктов способен сразу вызвать остеопороза.