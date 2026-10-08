Эксперт объяснила, почему тренировки не гарантируют снижение веса Доцент Сулим: тренировки без диеты приведут к набору веса

Москва8 окт Вести.Тренировки без корректировки питания могут привести не к снижению, а к увеличению веса. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта Государственного университета просвещения Александра Сулим.

При профиците калорий в сочетании с регулярными физическими нагрузками происходит рост мышечной массы, из-за чего объем и масса тела могут увеличиваться, отметила она. Поэтому для похудения важно сочетать тренировки с контролем рациона.

Здоровая пища должна содержать минимальное количество сахара, соли, белой муки, насыщенных жиров. Предпочтение следует отдавать овощам, несладким фруктам, ягодам, зелени, цельным злакам и постным сортам мяса, кисломолочным продуктам, рыбе подчеркнула эксперт

Доцент рекомендовала готовить диетические блюда на пару, в духовке или на гриле, а также употреблять продукты в отварном виде. Кроме того, по ее словам, для снижения веса следует уменьшить размеры порций и контролировать калорийность питания, а также исключить поздние перекусы.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина предупредила об опасности резкого похудения. По словам эксперта, резкое снижение веса может привести к проблемам с сердцем.