Эксперт: диета нужна для корректировки метаболизма Эксперт Дыдыкин: все диеты должны иметь ограниченный период применения

Москва2 ноя Вести.Придерживаться какой-либо диеты неограниченное время - нецелесообразно. Каждая из них имеет определенный период применения. Об этом заявил ИС "Вести" доцент, руководитель лаборатории специализированного питания ФГБНУ "Центр пищевых систем им. В. М. Горбатова", доктор технических наук Андрей Дыдыкин.

Эксперт подчеркнул, что диеты подбираются для решения определенных задач.

Мы считаем, что белковые диеты или кетодиеты, жировые диеты… не очень уместны, потому что все диеты должны иметь ограниченный период применения и связаны с корректировкой… метаболизма сказал Дыдыкин

Продукты, которые обеспечивают быстрое и продолжительное насыщение, помогают сократить количество спонтанных перекусов и соблюдать режим питания, указала врач-диетолог Римма Мойсенко.