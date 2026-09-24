Москва24 сен Вести.Национальные рекомендации по питанию, которые планируют разработать в России, должны содержать практические правила. Об этом ИС "Вести" заявил врач-диетолог, преподаватель медицинского института Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Круглова.

По ее словам, если правила доступно сформулируют, то будет больше шансов, что россияне начнут их соблюдать.

В некоторых случаях необходимо ограничивать свой рацион, но не всегда человеку понятно, что именно ему делать. То есть какой объем еды ему нужен … Потому, что часто мы видим … крайности. Либо человек абсолютно не контролирует свое питание и не обращает внимания на то, из чего состоит его рацион, либо в какое-то фанатичное исключение определенных продуктов, что приводит к развитию дефицита и в конечном итоге к срыву … Поэтому, наверное, стоит рассказать, что нужно есть, в каком объеме, какие продукты, как разнообразить свой рацион, как упростить всю эту организацию здорового питания, про которые многие только в теории знают … Такая практическая часть: как именно это организовать, какие способы приготовления, кухонные гаджеты будут в этом помогать, чтобы меньше времени на это тратить сказала Круглова

Также диетолог отметила, что помимо правильного питания важную роль играет физическая активность.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила, что привычка ужинать в позднее время может привести к нарушению сердечного ритма, спровоцировать скачки артериального давления и увеличить риски развития инсульта.