Препараты для похудения убирают симптом, а не причину переедания

Эксперт: работа с психологом поможет избавиться от лишнего веса Препараты для похудения убирают симптом, а не причину переедания

Москва13 сен Вести.Психологическая помощь лучше, чем препараты для похудения, поскольку специалист поможет выявить причину переедания. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры психофизиологии и клинической психологии Академии психологии и педагогики Южного федерального университета (ЮФУ, Ростов-на-Дону) Светлана Кузенко.

По ее словам, психолог способен найти корень проблемы: неумении справляться со стрессом или искаженное восприятие собственного тела.

Таблетка убирает симптом, но не причину. Работа с психологом поможет избавиться именно от причины отметила Кузенко

Эксперт предупредила, что прием любых препаратов без медицинских показаний сопряжен с серьезными рисками, а при наличии расстройства пищевого поведения лекарства для снижения аппетита могут значительно усугубить ситуацию.

По мнению Кузенко, если человек постоянно подсчитывает калории, пропускает приемы пищи или испытывает чувство вины после переедания - такие признаки могут быть сигналом, что пора обратиться к специалисту за профессиональной помощью.