Диетолог Мухина не рекомендует есть фрукты перед сном Диетолог Мухина предупредила о вреде употребления на ночь фруктов

Москва19 ноя Вести.Употребление в пищу фруктов на ночь может негативно сказаться на процессе похудения. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала диетолог Марият Мухина.

Фрукты на ночь могут мешать сбросить вес, так как главная загвоздка - они содержат фруктозу пояснила Мухина

Она уточнила, что природный сахар почти целиком перерабатывается за счет печени в отличие от глюкозы. Регулярное употребление фруктов на ночь приведет к накоплению липидов.

Ранее Мухина рассказала, что может спровоцировать человека отказаться от диеты во время похудения. Резкое возвращение к бессистемному питанию приводит к набору веса, поскольку организм интенсивно усваивает нутриенты и запасает энергию в виде подкожно-жировой клетчатки.