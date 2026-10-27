Москва27 окт Вести.Хурму следует ограничить в рационе лицам, которые страдают от диабета. Как пояснила ИС "Вести" врач-диетолог Татьяна Залетова, в данном фрукте высокая концентрация сахаров.

Если говорить об отрицательных моментах этого фрукта, то действительно хурма достаточно сладкая. Примерно 25% ее калорийности приходится на сахара или быстрые углеводы. Поэтому ее нужно ограничивать или даже исключать при тяжелом течении диабета и при контроле веса или его снижении сказала она

По словам врач, в день не стоит съедать более 200-300 граммов хурмы.

Также ограничения накладывают вещества, которые в хурме содержатся, танины. Они связывают белки и образуют в желудке плотные комки - фитобезоары. Именно они придают такой вяжущий вкус. И чем более вяжущая хурма, тем выше риск образования этого фитобезоара. Поэтому ее лучше есть, во-первых, отдельно, не в качестве десерта после основной еды. Но и опять-таки не превышать количество и не есть совсем вяжущие фрукты заявила Залетова

Ранее в Роскачестве посоветовали потребителям есть хурму сразу с кожицей, чтобы получить максимум полезных веществ.