Роскачество: хурму надо есть с кожицей, чтобы получить максимум полезных веществ

Россиянам рассказали, как получить максимум пользы от хурмы Роскачество: хурму надо есть с кожицей, чтобы получить максимум полезных веществ

Москва4 окт Вести.Хурму лучше есть с кожицей, чтобы получить максимум полезных веществ. Но при заболевании диабетом следует ограничить употребление этих плодов. Такие рекомендации дали в Роскачестве, передает NEWS.ru.

Там отметили, что именно в кожицы хурмы содержится большая часть клетчатки и полезных веществ. Этот плод по содержанию бета-каротина превосходит перец, томаты и тыкву, указали в Роскачестве. Кроме того, в хурме в два раза больше пищевых волокон, чем в яблоках.

Помимо этого, хурма отличается большим количеством витаминов, особенно А, С и В, и микроэлементов, таких как, йод, железо, кальций, калий, фосфор, марганец и магний.

Чтобы получить максимум пользы, хурму рекомендуется есть с кожицей… С осторожностью следует употреблять хурму людям с повышенным сахаром в крови или диагностированным диабетом. Плод содержит около 25% сахарозы, поэтому есть его можно только в очень небольших количествах объяснили в Роскачестве

Там также предупредили, что людям с заболеваниями поджелудочной железы нужно свести к минимуму количество хурмы в рационе.

Зрелая хурма в зависимости от сорта может быть зеленовато-желтой, ярко-оранжевой или темно-коричневой, но обязательно яркой. Бледность или зеленоватые пятна говорят о незрелости, пояснили в организации. Кожица плода должна быть без повреждений, единственное допустимое исключение ― тонкие темные полосочки, поскольку для некоторых сортов они являются признаком зрелости.

Выбирая хурму, следует учитывать, что слишком твердые плоды, скорее всего, недозрелые, а чрезмерно мягкие ― переспевшие, хотя и очень сладкие.