Правда ли, что польза хлеба зависит от его цвета? Отвечает гастроэнтеролог Врач Кашух: цвет хлеба мало говорит о его пользе

Москва16 окт Вести.Цвет хлеба и название на упаковке мало говорят о его пользе, выбирать продукт стоит по составу. Об этом в беседе с RT рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

По ее словам, в первую очередь нужно смотреть, какая мука лежит в основе. Хорошо, если это цельнозерновая или обойная мука, полученная из цельного зерна вместе с оболочкой и зародышем. Надпись "мультизлаковый" не гарантирует, что зерно сохранилось целиком, а семечки на корочке часто просто декоративная посыпка.

Для ежедневного рациона лучше всего подходит цельнозерновой хлеб, в нем больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в хлебе из муки высшего сорта. Но, как подчеркнула Кашух, одного такого хлеба недостаточно, важен сбалансированный рацион. Белый хлеб содержит меньше клетчатки, но дает энергию и насыщение, поэтому его вполне можно включить в здоровое питание.

Дрожжевой хлеб и хлеб на закваске врач советует выбирать по вкусу, убедительных данных о большей пользе закваски нет. Исключить пшеничный, ржаной и ячменный хлеб нужно только при целиакии, без такого диагноза переходить на безглютеновую выпечку не стоит.

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