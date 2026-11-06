Москва6 ноя Вести.Коричневый рис богат клетчаткой, витаминами группы B, магнием и антиоксидантами. Он помогает поддерживать нормальную работу пищеварительной системы и уровень сахара в крови, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По словам биолога, питательные свойства риса зависят от способа его обработки.

Пропаренный рис сохраняет значительную часть витаминов и минералов: перед обработкой его подвергают воздействию пара. Кроме того, у него ниже гликемический индекс по сравнению с обычным шлифованным рисом, что делает его более подходящим для людей с диабетом.

Коричневый – рис, у которого удалена только внешняя оболочка. Он богат клетчаткой, витаминами группы B, магнием и антиоксидантами. Способствует улучшению пищеварения и поддержанию нормального уровня сахара в крови сказала эксперт

Белый рис очищают от отрубной оболочки и зародышей. Он быстрее готовится, имеет более мягкую текстуру и легко усваивается, однако содержит меньше питательных веществ. Лялина отметила, что он может служить источником углеводов, но употреблять его в больших количествах не стоит.

Черный рис содержит антоцианы – пигменты, придающие ему темный цвет, – а также антиоксиданты, витамины и минералы. По словам специалиста, эти вещества помогают бороться с воспалительными процессами и поддерживать здоровье сердца.