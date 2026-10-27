Москва27 октВести.Чайный гриб (комбуча) не увеличивает продолжительность жизни, однако действительно обладает полезными свойствами и способствует замедлению старения. Об этом РИА Новости рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.
По ее словам, утверждение, что напиток напрямую продлевает жизнь исключительно за счет витаминов, — преувеличение. При этом комбуча содержит живые культуры бактерий и дрожжей, которые поддерживают здоровье микробиома кишечника, играющего ключевую роль в работе иммунитета.
Напиток также богат полифенолами, защищающими клетки от свободных радикалов и замедляющими окислительный стресс — один из механизмов старения, и органическими кислотами.
Диетолог подчеркнула, что рассматривать комбучу как значимый источник витаминов некорректно — она служит лишь дополнением к рациону. Употреблять напиток следует умеренно, чтобы избежать проблем с пищеварением, заключила Лебедева.