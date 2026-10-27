Диетолог: чайный гриб не продлевает жизнь, но замедляет старение Диетолог рассказала, способен ли чайный гриб замедлить процесс старения

Москва27 окт Вести.Чайный гриб (комбуча) не увеличивает продолжительность жизни, однако действительно обладает полезными свойствами и способствует замедлению старения. Об этом РИА Новости рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

По ее словам, утверждение, что напиток напрямую продлевает жизнь исключительно за счет витаминов, — преувеличение. При этом комбуча содержит живые культуры бактерий и дрожжей, которые поддерживают здоровье микробиома кишечника, играющего ключевую роль в работе иммунитета.

Напиток также богат полифенолами, защищающими клетки от свободных радикалов и замедляющими окислительный стресс — один из механизмов старения, и органическими кислотами.

Диетолог подчеркнула, что рассматривать комбучу как значимый источник витаминов некорректно — она служит лишь дополнением к рациону. Употреблять напиток следует умеренно, чтобы избежать проблем с пищеварением, заключила Лебедева.