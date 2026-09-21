Москва21 сен Вести.Бета-каротин, содержащийся в хурме, помогает в укреплении иммунной системы, рассказала "Абзацу" диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, умеренное употребление этого плода также приносит пользу пищеварению.

Хурма также содержит много калия и магния. Они необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Поскольку калий отвечает за вывод из организма излишков жидкости, умеренное употребление плода в пищу поможет поддержать давление в тонусе объяснила Соломатина

Ранее медики предупредили, что употреблять хурму следует с осторожностью: не более одного плода в день. Кроме того, нельзя есть ее натощак или запивать молоком.