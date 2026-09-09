Врач-диетолог рассказала, как можно снизить тягу к сладкому Диетолог Соломатина: магний и витамины помогут снизить тягу к сладкому

Москва9 сен Вести.Магний, витамины группы В и хром помогают снизить тревожность, а это, в свою очередь, помогает преодолеть тягу к сладкому. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Магний снимает тревожность. Дело в том, что, когда мы пьем что-то сладкое, у нас вырабатываются гормоны дофамин, серотонин, которые помогают эту тревожность снизить. И поэтому магний может помочь [снизить тягу к сладкому] и витамины группы B. Но лучше еще добавить туда хром. Хром — это проводник глюкозы добавила врач-диетолог

Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский призвал отказаться перед сном от жирной и тяжелой пищи, которая перегружает пищеварительный тракт, затрудняет пищеварение, усваивается длительное время и вызывает тяжесть и изжогу, если человек принял горизонтальное положение.