Москва30 сен Вести.Арабика, которая составляет 70% производства кофе в мире, богата различными антиоксидантами, которые помогают бороться с вирусами и поддерживать сосуды. Об этом рассказала в интервью ТАСС доцент кафедры "Химические технологии" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская.

По ее словам, в этом сорте кофе содержатся витамины Е, К, группы B, а также калий, магний, марганец, кальций и железо.

Еще в нем много жирной кислоты омега-6, которая участвует в поддержании эластичности сосудов и снижении уровня холестерина... Также арабика лидирует по содержанию соединений танинов, борющихся с воспалением, вирусами и микробами добавила эксперт

Баньковская также рассказала, что арабика способна поглощать ультрафиолетовое излучение, поэтому масло этого кофейного дерева используют в кремах для защиты от солнца.

Собеседница агентства подчеркнула, что взрослым людям рекомендуется выпивать не более трех чашек кофе в день. Детям до 12-14 лет этот напиток и вовсе противопоказан. С этого возраста и до совершеннолетия суточная порция кофе не должна превышать одной чашки при условии отсутствия медицинских ограничений.