Кофе оказался очень полезен для мозга и печени Терапевт Лишин: кофе оказался полезен для мозга и печени

Москва22 сен Вести.Кофе оказался весьма полезным напитком, улучшающим работу головного мозга. Об этом свидетельствуют последние исследования, рассказал RT врач-терапевт Виктор Лишин. Питье кофе – это профилактика болезни Альцгеймера и деменции. Кофе полезен и для печени, он работает как своеобразный фильтр.

Однако кофе может иметь и негативный эффект: поднимать давление, плохо влиять на сосуды и ЖКТ. Также кофе дает мочегонный эффект, поэтому может спровоцировать при чрезмерном употреблении реакцию мочевыделительной системы предупредил врач

Также специалист перечислил симптомы, которые должны насторожить при употреблении кофе. Может возникнуть ярко выраженная тревога, сильное сердцебиение, проблемы со сном, заключил врач.