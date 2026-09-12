Доктор Мясников рассказал о полезных и целебных свойствах кофе Доктор Мясников назвал кофе целебным напитком для сердца и печени

Москва12 сен Вести.Употребляемый в меру кофе является целебным напитком, который применяется даже при профилактике онкологических заболеваний. Подробнее о его полезных свойствах ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он отметил, что, по данным исследований, кофе может снижать частоту приступов мерцательной аритмии и защищать от инфарктов.

Кофе – целебный напиток для сердца, для людей с аритмиями, гипертонией, инфарктами… Человек пьет кофе, у него реже мерцательная аритмия, у него реже инфаркты, у него инфаркты менее тяжелые, у него не повышается давление, если только не первая твоя чашка в жизни рассказал Мясников

Кроме того, кофе используется при химиопрофилактике рака, отметил врач.

Для печени – это целебный напиток, это профилактика рака. Кофе входит в список химиопрофилактики рака. У вас гепатит, вам кофе замедлит переход в цирроз и в рак. Кофе полезен при многих состояниях… успокаивает воспаление во всех тканях, именно поэтому он обладает противораковым действием добавил он

При этом Мясников подчеркнул, что при употреблении любых продуктов и напитков необходимо знать меру, и посоветовал не пить кофе в больших количествах.

Ранее сообщалось, что человеку с дневным рационом в две тысячи килокалорий нужно употреблять в день не более 12 чайных ложек сахара, однако необходимо также учитывать сахар в составе напитков, выпечки и других продуктах.