Врач назвала полезный продукт при гипертонии и сердечно-сосудистых болезнях Диетолог Ямилова: из-за низкого содержания соли кабачок полезен гипертоникам

Москва27 сен Вести.Кабачок полезен гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями благодаря своему низкому содержанию натрия, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова.

Кабачок практически не содержит натрия, что делает его идеальным продуктом для пациентов с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к отекам сказала доктор

Она уточнила, что овощ богат калием, магнием, фосфором, кальцием, железом, а витаминами С, В1, В2, В6, РР и каротином.

Ранее диетолог заявила, что кабачок - уникальный овощ, который по праву можно назвать королем диетического питания.