Москва24 сенВести.Кабачок считается главным овощем в рационе для снижения веса, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог Минздрава Приморского края Ольга Ямилова.
Кабачок - это уникальный овощ, который по праву можно назвать королем диетического питаниясказала Ямилова
По ее словам, в 100 граммах свежего овоща содержится всего 24–27 килокалорий. Его можно употреблять в сыром виде, в салатах, а также тушить, запекать и фаршировать.
Ранее диетолог рассказала о привычке ужинать в позднее время, которая может привести к нарушению сердечного ритма, спровоцировать скачки артериального давления и увеличить риски развития инсульта.