Москва24 сен Вести.Кабачок считается главным овощем в рационе для снижения веса, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог Минздрава Приморского края Ольга Ямилова.

Кабачок - это уникальный овощ, который по праву можно назвать королем диетического питания сказала Ямилова

По ее словам, в 100 граммах свежего овоща содержится всего 24–27 килокалорий. Его можно употреблять в сыром виде, в салатах, а также тушить, запекать и фаршировать.

Ранее диетолог рассказала о привычке ужинать в позднее время, которая может привести к нарушению сердечного ритма, спровоцировать скачки артериального давления и увеличить риски развития инсульта.