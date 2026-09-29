Невролог предупредила, что при большой дозе кофеина могут возникнуть судороги Врач Демьяновская: при большой дозе кофеина у человека могут возникнуть судороги

Москва29 сен Вести.Кофе помогает повысить концентрацию внимания и взбодриться, но эффект от этого напитка зависит не только от количества выпитых чашек, но и от его крепости. Для здорового взрослого человека ориентиром считается употребление до 400 мг кофеина в день, предупредила невролог, врач — эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская. Ее слова привел RT.

В пересчете на кофе это примерно 3—4 порции, но цифра условная: крепость напитка зависит от сорта, обжарки и способа приготовления сказала Демьяновская

Она отметила, что в 60 мл эспрессо может быть около 80 мг кофеина, а в чашке фильтр-кофе объемом 200 мл — примерно 90 мг. Кроме того, как заметила невролог, кофеин также есть в чае, шоколаде и некоторых лекарствах, поэтому важно учитывать его общее количество за сутки.

Также стоит помнить, что единой нормы в чашках для всех не существует, реакция на кофеин зависит от индивидуальной чувствительности человека, его массы тела, состояния здоровья и лекарств, которые он принимает.

На переизбыток кофеина в организме может указывать сердцебиение, дрожь в руках, чувство тревоги, повышенная возбудимость, головная боль и бессонница после употребления кофе. Также возможны тошнота, неприятные ощущения в животе и диарея

Если такие симптомы появляются регулярно, стоит уменьшить порцию или крепость напитка, отказаться от дополнительных источников кофеина и не пить кофе во второй половине дня. Даже около 100 мг кофеина незадолго до сна у некоторых людей может негативно повлиять на его продолжительность и качество сказала Демьяновская

Большая доза кофеина, принятая одномоментно, может спровоцировать выраженную тахикардию или нарушение сердечного ритма, рвоту, а в тяжелых случаях спутанность сознания и судороги. При таких симптомах, как подчеркнула невролог, необходима медицинская помощь.

Особенно опасны порошки и концентраты кофеина, поскольку из них значительно легче получить токсическую дозу. Беременным женщинам следует ограничивать кофеин до 200 мг в сутки.

При употреблении кофе врач призвала ориентироваться прежде всего на реакцию организма. При появлении учащенного сердцебиения, тревоги, дрожи в руках, тошноте или других неприятных ощущений количество кофеина лучше сократить и обсудить эти симптомы с врачом.