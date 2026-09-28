Врач рассказал, сколько чашек чая можно пить в день Иммунолог Болибок предупредил об опасности чрезмерного употребления чая

Москва28 сен Вести.Две-три чашки чая в день считается оптимальным количеством для большинства здоровых взрослых. Именно такой объем в исследованиях связывают с максимальным снижением риска развития различных заболеваний, рассказал RT врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По словам специалиста, допустимой верхней границей для здорового человека являются три-пять чашек или 600–900 мл в сутки. Белый чай и улун содержат меньше кофеина, поэтому их можно пить несколько больше — до шести чашек. При этом врач не рекомендует регулярно приближаться к максимальному объему.

С точки зрения содержания кофеина, для большинства взрослых безопасно потребление до 400 мг кофеина в день. Это эквивалентно примерно восьми чашкам чая отметил Владимир Болибок

При этом безопасное количество напитка зависит от состояния здоровья. Людям с гипертонией, тревожностью и нарушениями сна врач советует ограничиться двумя-тремя чашками и пить чай в первой половине дня. При заболеваниях печени особенно осторожно следует употреблять зеленый чай — не более одной чашки в день. При дефиците железа чай, особенно черный, может снижать его усвоение из пищи, поэтому напиток не стоит употреблять во время еды.

Отдельные ограничения действуют для беременных и кормящих женщин, детей и людей с анемией. Беременным и кормящим врач рекомендует не более двух-трех чашек в день, а при анемии и вовсе следует отказаться от чая. Детям в зависимости от возраста следует давать не более одной-двух чашек в день. Кроме того, специалист предупредил, что слишком горячий чай — температурой выше 55-60 °C — может повышать риск развития рака пищевода и желудка.