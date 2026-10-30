Врач рассказала о пользе красной икры Врач Фургал: красная икра полезна для печени и мозга

Москва30 окт Вести.Красная икра полезна для печени и мозга, поскольку содержит легкоусвояемый белок и большое количество холина, рассказала РИА Новости врач-терапевт, ассистент Департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Анна Фургал.

С точки зрения биохимии красная икра – это не просто "рыбьи яйца", а сложноорганизованная эмульсия. Помимо очевидных омега-3 жирных кислот и легкоусвояемого белка … деликатес является рекордсменом по содержанию холина. Это вещество – главный строительный материал для нейромедиатора ацетилхолина, от которого зависят память и скорость мышления, а также гепатопротектор, защищающий печень от ожирения отметила эксперт

При этом из-за большого количества соли за раз можно съесть не более 25 граммов икры – это две чайные ложки, уточнила Фургал.