Избыток тыквы может быть опасен при заболеваниях почек и желчного пузыря

Диетолог предупредила о рисках переедания тыквы при болезнях почек Избыток тыквы может быть опасен при заболеваниях почек и желчного пузыря

Москва26 окт Вести.Людям с заболеваниями почек и желчного пузыря следует осторожно относиться к употреблению тыквы в больших количествах. Об этом "Абзацу" рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

По словам специалиста, при нарушенной функции почек организму труднее выводить калий, поэтому его избыток может вызвать гиперкалиемию и нарушения сердечного ритма. Желчегонный эффект тыквы, в свою очередь, способен спровоцировать приступ при наличии камней в желчном пузыре.

Мухина также посоветовала людям с хроническими заболеваниями, аллергией или диабетом обсудить размер порций с врачом. В материале отмечается, что риск избытка калия особенно важен для пациентов с хронической болезнью почек.