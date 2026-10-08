Москва8 окт Вести.Красноярские ученые разработали уникальную технологию переработки тыквы в концентрированный порошок, который содержит бета-каротин, витамин С и пищевые волокна. Разработка позволит обогащать хлеб, йогурты и мясные продукты витаминами, не меняя при этом вкус продуктов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Студенты Университета Решетнева (Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева) разработали технологию получения пищевых порошков из растительного сырья, которая позволяет сохранить до 90% биологически активных веществ отметили в пресс-службе вуза

По мнению специалистов, новая технология позволит восполнить нехватку витаминов в рационе россиян, а также эффективно перерабатывать некондиционные овощи, сокращая потери урожая. В дальнейшем разработчики планируют применять методику для других фруктов и овощей.