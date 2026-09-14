В России создали молекулу для борьбы с диабетом, ожирением и полинейропатией

В России создали уникальную молекулу против диабета и ожирения В России создали молекулу для борьбы с диабетом, ожирением и полинейропатией

Москва14 сен Вести.Ученые Сеченовского университета и российской фармацевтической компании "Акрихин" синтезировали уникальную молекулу, которая может помочь в лечении диабета, ожирения и полинейропатии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отечественная молекула-кандидат разрабатывается для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения, а также для защиты нервной ткани от диабетического повреждения отмечается в сообщении пресс-службы

В настоящее время активная молекула CRY-001 находится на этапе подтверждения концепции. При успешном прохождении доклинических, клинических и регуляторных этапов препарат может выйти в обращение в 2029-2030 годах.

По словам президента "Акрихина" Дениса Четверикова, такой препарат может помочь более чем 5 миллионам пациентов в России, а также внести вклад в лекарственную независимость страны.