Москва12 авг Вести.Ряд инсулинов в России, производившихся ранее за рубежом, в настоящее время производится исключительно отечественными компаниями. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Росздравнадзора.

В России сегодня устойчиво обеспечена доступность инсулинов для пациентов. По целому ряду препаратов - в частности, с МНН Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный], а также с МНН Инсулин лизпро и Инсулин лизпродвухфазный - импорт замещен отечественными лекарствами отметили специалисты

Число российских медикаментов с инсулином растворимым и инсулином изофаном на рынке превышает 80%. Кроме того, количество упаковок российских лекарственных препаратов с инсулином гларгином в 2025 году выросло почти на 18% по сравнению с 2024 годом.

По данным ведомства, в настоящее время отечественные инсулины не уступают импортным по качеству и эффективности, а по доступности и стабильности поставок – их превосходят.

В Росздравнадзоре пояснили, что отечественные аналоги производятся в соответствии со стандартами качества, проходя все этапы контроля.

Отмечается, что по эффективности, профилю безопасности и удобству применения отечественные инсулины не уступают зарубежным препаратам, что подтверждается многолетней практикой использования в лечебных учреждениях РФ.

В Росздравнадзоре уточнили, что доля поставок отечественных инсулинов на внутренний рынок по ряду позиций устойчиво превышает 80%, что подтверждает высокое доверие со стороны медицинского сообщества и пациентов.

Ранее главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук Михаил Михайлов рассказал, что в России научились бороться с гепатитом С — появились препараты прямого действия, эффективность которых достигает 98%.