Москва9 ноя Вести.Осенью сладости и выпечку можно заменить запеченными каштанами и тыквой – они полезны в качестве перекуса. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ имени Пирогова Ольга Тарасова в комментарии изданию "Абзац".

Тыква содержит бета-каротин, воду и пищевые волокна. При запекании она становится мягкой и приобретает естественную сладость сказала эксперт

По ее словам, в небольшую порцию запеченной тыквы можно добавить корицу или ложку натурального йогурта, а сахар и мед необязательны.

Про запеченные каштаны Тарасова рассказала, что они содержат углеводы, пищевые волокна и некоторые минеральные вещества. Врач также пояснила, что каштан более калорийный, чем большинство овощей, но питательный и сытный.

А при похолодании, по мнению Тарасовой, можно обратить внимание на теплые блюда, которые могут быть комфортнее для пищеварения, включая овсянку и запеченные овощи. Среди запеченных овощей она перечислила цветную капусту, морковь, кабачок с небольшим количеством масла. В качестве сытного перекуса эксперт назвала яйцо с кусочком цельнозернового хлеба.

Кроме того, Тарасова советует молочные продукты, которые могут дать полезные вещества: к примеру, творог с зеленью или натуральный йогурт.

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