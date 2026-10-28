Врач Самойлова: кефир, йогурт и квашеная капуста полезны в профилактике простуды

Названы продукты, которые могут помочь избежать простуды осенью Врач Самойлова: кефир, йогурт и квашеная капуста полезны в профилактике простуды

Москва28 окт Вести.Поддерживать иммунитет и снижать риск заболевания простудой осенью помогут такие продукты, как кефир, натуральный йогурт и квашеная капуста. Об этом пишет издание NEWS.ru со ссылкой на семейного врача, эндокринолога, специалиста превентивной интегративной медицины, диетолога и нутрициолога Анастасию Самойлову.

Специалист объяснила, что для поддержки здоровой микробиоты нужно каждый день употреблять ферментированные продукты.

К ним относятся натуральный йогурт, кефир и квашеная капуста. Также микробиоту поддерживает регулярное употребление клетчатки рассказала врач

Кроме того, Самойлова объяснила, что укрепить иммунитет можно с помощью овощей и зелени.

Для профилактики ОРВИ врач также посоветовала контролировать уровень витамина D и принимать цинк. А в случае контакта с заболевшим человеком эксперт порекомендовала не прикасаться к своему лицу, тщательно вымыть руки и промыть нос солевым раствором.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская предупредила, чем может грозить нехватка витамина D.