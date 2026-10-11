Диетолог назвал продукт, который необходимо добавить в рацион осенью и зимой Диетолог Бернацкий: в осенне-зимний рацион нужно добавить квашеную капусту

Москва11 окт Вести.В осенне-зимний рацион нужно добавить квашеную капусту. Об этом ИС "Вести" заявил гастроэнтеролог и диетолог Национального медицинского центра онкологии им. Петрова в СПб Артур Бернацкий.

По его словам, квашеная капуста – является продуктом, который дает хороший ответ организму на усвоение жиров и белков благодаря своей ферментации.

Происходит расщепление клетчатки и образуется молочная кислота … она является стимулятором для выработки желудочного сока, особенно у людей, которые имеют пониженную кислотность желудка, частые рефлюксы, атрофические гастриты. Вот это основной контингент людей, которым такой продукт хорошо подойдет. И самое главное, чтобы там не было никаких добавлений хрена … или вообще хуже, когда уксусную кислоту добавляют сказал Бернацкий

При этом диетолог отметил, что в квашеной капусте допустим лук.

За исключением тех людей, которые имеют проблему с желчекаменной болезнью или с панкреатитом, потому что им нежелателен лук. Хотя можно использовать красный сладкий лук, он допустимый в диетологии, не имеет таких активных эфирных масел, как белый лук сказал Бернацкий

Также диетолог заявил, что рацион должен содержать клетчатку.

Потому что, если мы будем есть только жир, только углевод, соответственно, мы будем получать достаточно сложную работу для кишечника. И кишечник будет формировать проблемы и с качеством стула, и с состоянием вздутия, газообразования и так далее. Здесь необходима клетчатка как балластное вещество, которое формирует процесс моторики добавил он

Ранее диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые помогут не впасть в осеннюю хандру. По ее словам, это ягоды, имбирь, печень, красный лук и другое.