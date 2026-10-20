Академик рассказал, чем квашеная капуста полезна для иммунитета Академик РАН Онищенко: квашеная капуста богата витамином C

Москва20 окт Вести.Квашеная капуста помогает поддерживать иммунитет благодаря содержанию витамина C, рассказал "Абзацу" академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, этот продукт также отличается низкой калорийностью, помогает поддерживать нормальный уровень холестерина и улучшает работу желудочно-кишечного тракта за счет растительных волокон, стимулирующих перистальтику.

В какой-то мере она влияет и на иммунитет, учитывая, что в ней содержится витамин C добавил Онищенко

Академик отметил, что квашение капусты остается бытовой традицией, уходящей корнями в советское время. Наиболее удачным вариантом приготовления Онищенко назвал ферментацию в деревянных бочках с добавлением моченых яблок или арбуза.

При этом академик предупредил, что квашеная капуста подходит не всем и в некоторых случаях может быть противопоказана.

Ранее врач-диетолог Татьяна Солнцева рассказала, чем полезны грецкие орехи. По ее словам, они помогают сердцу.