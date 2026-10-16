Две горсти в день: грецкие орехи снижают воспаление и помогают сердцу Диетолог Солнцева: грецкие орехи помогают сердцу и снижают воспаление

Москва16 окт Вести.Новое исследование Университета Лома-Линда (США) показало: у представителей старшей возрастной группы, два года подряд ежедневно съедавших 30-60 г грецких орехов (это порядка одной-двух горстей), "тихое" воспаление в организме было слабее, чем у тех, кто столь регулярно орехи не ел. Об этом научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог Татьяна Солнцева рассказала KP.RU.

Грецкий орех заслуженно считают одним из самых полезных. В нем содержатся уникальные вещества - эллаготанины. Попадая в кишечник, они под действием бактерий превращаются в уролитин А. Это мощный антиоксидант, который поддерживает работу митохондрий - энергетических станций клеток. сказала врач

По словам специалиста, такие орехи помогают поддержать здоровье сердца и сосудов. Причина в том, что грецкий орех богат растительной омега-3 (альфа-линоленовой кислотой): она способствует защите сосудов и уменьшению хронического низкоуровневого воспаления, относящегося к главным причинам сердечно-сосудистых заболеваний. Оптимальная порция - примерно 14 половинок в день, то есть около 30 г. Тонкую горьковатую кожицу снимать не следует: именно в ней сосредоточена основная часть антиоксидантов.

Длительное системное вялотекущее воспаление связывают с риском нарушений обмена веществ, болезней сердца и сосудов и других проблем возрастного характера, а рацион с более низким воспалительным потенциалом позволяет эту нагрузку сократить.

Новая работа ученых из США дополнила более ранние выводы крупного проекта "Грецкие орехи и здоровое старение": тогда ученые установили, что ежедневное употребление этого продукта снижает уровень нескольких маркеров воспаления в крови, среди которых интерлейкин-1β и другие цитокины.