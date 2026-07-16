Как победить "воспалительное старение": три шага к молодости тела

Ученые назвали три главных шага по борьбе со старением Как победить "воспалительное старение": три шага к молодости тела

Москва16 июл Вести.Один из главных мировых специалистов по старению профессор Клаудио Франчески из Болонского университета рассказал в научном лектории Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского рассказал о выведенной теории "воспалительного старения". Совместно с членом-корреспондентом РАН, директором Института Петровского Алексеем Москалевым ученый выявил три шага по управлению воспалительным старением. КП.RU рассказывает о них.

Еще в 2000 году Франчески открыл, что одна из главных причин старения - это вялое хроническое воспаление, которое идет в организме без всякой инфекции.

Воспалительное старение начинается за много лет до первых симптомов болезней. Получается порочный круг, в котором старение усиливает воспаление, воспаление провоцирует болезни сердца, сосудов, диабет, Альцгеймер, рак, а болезни еще сильнее разгоняют и воспаление, и старение объясняет профессор Франчески

Календарный возраст вторичен, ведь темп старения во многом задает образ жизни. Чтобы снизить уровень системного воспаления, российский и итальянский геронтологи назвали три шага.

Первый - питание против воспаления. Необходимо уменьшить в рационе ультрапереработанные продукты, трансжиры и сахар. Добавить природные защитники: куркумин, омега-3, зеленый чай, лук и яблоки.

Второй - полезный стресс. Когда мы не переедаем и не наедаемся на ночь, умеренно занимаемся спортом, то это помогает аутофагии, самоочищению клеток от мусора.

Третий - молекулярная гигиена. Спите не менее 7-8 часов для очистки тканей мозга и поддерживайте микробиом кишечника (клетчатка, фрукты и овощи, ферментированные продукты), который напрямую сдерживает воспалительные процессы.