Диетолог Дианова призвала учитывать качество и количество жиров в рационе Диетолог Дианова: для здорового баланса важны качество и количество жиров

Москва15 окт Вести.Для поддержания здорового баланса в рационе не стоит полностью отказываться от жиров: их дефицит, как и избыток, может навредить организму. Важно учитывать не только количество, но и качество жиров, рассказала изданию RT диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Чтобы поддерживать здоровый баланс, заправляйте салаты нерафинированным оливковым или льняным маслом вместо сметаны, съедайте горсть несоленых орехов или семян в качестве перекуса и готовьте рыбу два-три раза в неделю сказала она

По ее словам, наиболее полезны ненасыщенные жиры: они помогают снижать уровень "плохого" холестерина, поддерживают работу мозга, клеточных мембран и сердечно-сосудистой системы. Их источники – оливковое и льняное масла, авокадо, орехи, семена, жирная морская рыба.

Насыщенные жиры организму тоже нужны, но в умеренном количестве: их избыток повышает холестерин. Они содержатся в красном мясе, сливочном масле, сале, жирных молочных продуктах, кокосовом и пальмовом маслах. Дианова советует ограничивать их до 8-10% суточной калорийности.

Самыми вредными специалист назвала трансжиры: они повышают "плохой" холестерин, снижают "хороший" и увеличивают риск воспалений, атеросклероза и инсулинорезистентности. Их доля не должна превышать 1% рациона.

В целом жиры должны составлять 20-35% суточной калорийности. Даже на диете не стоит опускаться ниже 20%, иначе возможны сухость кожи, гормональные нарушения, проблемы с усвоением витаминов и усиление аппетита.

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