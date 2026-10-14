Москва14 окт Вести.Употребляя в пищу пельмени, купленные в магазине, человек "не получает нутритивную ценность". Об этом заявила ИС "Вести" врач-диетолог, профессор кафедры рекреационной медицины и санаторно-курортного лечения ФНКЦ медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России, доктор медицинских наук Мария Матвеева.

Мы не получаем ту нутритивную ценность, которую ожидаем получить от белка, от мяса с белком. Кроме того, мы получаем лишние жиры. Как следствие - это всякие метаболические заболевания: сахарный диабет, ожирение, повышенный холестерин в крови сказала Матвеева

Ранее суд приостановил работу мясоперерабатывающего предприятия в городе Вичуга Ивановской области после того, как в продукции была найдена сальмонелла. Роспотребнадзор проверил мясную продукцию, в частности, котлеты и пельмени, и нашел в них сальмонеллу. Установлено, что девять сотрудников не проходили обязательный медосмотр, а окна производственного цеха не были оборудованы защитными сетками от насекомых.