Нутрициолог Ковалевская: много специй в шаурме говорит о маскировке несвежести

Россиянам рассказали, в каких случаях стоит отказаться от покупки шаурмы Нутрициолог Ковалевская: много специй в шаурме говорит о маскировке несвежести

Москва12 сен Вести.Кислый запах соуса или наличие большего количества специй могут говорить о некачественно приготовленной шаурме, заявил ТАСС нутрициолог и эксперт в сфере питания Светлана Ковалевская.

Откажитесь от покупки, если чувствуете кисловатый запах от соуса или заметили скользкую текстуру овощей, трещины на лаваше. Если в блюде много специй - тоже плохо, иногда так маскируют несвежесть продукта сказала Ковалевская

По ее словам, не рекомендуется покупать шаурму у повара без перчаток.

Ковалевская добавила, что этот фастфуд может вызывать ожирение и обострять уже существующие проблемы, поэтому употреблять его следует не более двух рах в неделю.