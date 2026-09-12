Москва12 сенВести.Кислый запах соуса или наличие большего количества специй могут говорить о некачественно приготовленной шаурме, заявил ТАСС нутрициолог и эксперт в сфере питания Светлана Ковалевская.
Откажитесь от покупки, если чувствуете кисловатый запах от соуса или заметили скользкую текстуру овощей, трещины на лаваше. Если в блюде много специй - тоже плохо, иногда так маскируют несвежесть продуктасказала Ковалевская
По ее словам, не рекомендуется покупать шаурму у повара без перчаток.
Ковалевская добавила, что этот фастфуд может вызывать ожирение и обострять уже существующие проблемы, поэтому употреблять его следует не более двух рах в неделю.