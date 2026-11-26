Диетолог Мойсенко: есть торт лучше только по праздникам, не более 150 г

Диетолог рассказала, сколько кусков торта можно съесть за раз Диетолог Мойсенко: есть торт лучше только по праздникам, не более 150 г

Москва26 ноя Вести.Есть торт лучше только по особым случаям – к примеру, по праздникам, при этом безопасная порция не превышает 150 г (один небольшой кусок). Такое предупреждение сделала врач-диетолог Римма Мойсенко в комментарии изданию "Абзац".

По ее словам, в году условно четыре праздника, и в эти дни можно позволить себе торт.

Дозировка 100–150 граммов максимально – это нормальная порция, при которой будет послевкусие праздника сказала Мойсенко

Диетолог считает, что размер такой порции позволит "ощутить" торт "в полной мере".

По словам эксперта, постоянное употребление сладкого перегружает организм простыми углеводами. Диетолог заявила, что это не только приводит к появлению лишнего веса, но и вызывает скрытые хронические воспаления на разных уровнях. Помимо этого, как сказала специалист, постоянное увлечение десертами может спровоцировать пищевую зависимость.

Диетолог посоветовала всем, кто не может представить свою жизнь без торта, готовить десерт самостоятельно из натуральных продуктов и добавлять туда поменьше сахара.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала ИС "Вести", как можно снизить тягу к сладкому.