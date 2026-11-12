Москва12 ноя Вести.Протеиновые батончики могут быть опасны для детей, людей с подагрой и некоторыми заболеваниями почек, а также не рекомендуются при отдельных формах диабета, рассказала "Абзацу" врач-диетолог Дарья Русакова.

Систематический избыток белка из специализированного питания может приводить к обезвоживанию, нагрузке на печень и почки, а также вызывать задержку стула. При некоторых заболеваниях почек, подагре и аллергии на молочный белок, сою или орехи такие продукты опасны, кроме того, они не рекомендуются детям до 18 лет отметила Русакова

Диетолог отметила, что замена полноценного приема пищи протеиновыми снеками лишает организм клетчатки и необходимых витаминов. При низкой физической активности дополнительный батончик может добавить к рациону до 350 килокалорий. Русакова также предупредила, что надпись "без сахара" на упаковке не всегда означает низкое содержание углеводов.

Врач добавила, что один батончик после тренировки в качестве перекуса обычно не представляет проблемы, однако бесконтрольное употребление таких продуктов может негативно сказаться на здоровье.

Ранее россиянам рассказали, кому показано употребление протеиновых продуктов.