Москва19 сен Вести.Молочный шоколад содержит большое количество сахара, а фитнес-батончики - сахарозаменителей, которые вредят здоровью. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Горький шоколад - прекрасная вещь. Не меньше 70% какао должно быть. Но молочный шоколад - это уже не шоколад. Это просто прямой вред вашему здоровью, вашей фигуре, вашим зубам. Вы должны видеть, что вы едите. Всякие шоколадные, протеиновые батончики, фитнес-батончики - все, что вы видите со словом "фитнес", не берите, потому что вы не знаете, что там. Вроде калорий мало, но там сахарозаменители, усилители вкуса сказал доктор

По его словам, сейчас в магазинах продается много ультрапереработанных продуктов, которые содержат сахар, соль, нездоровые жиры, стабилизаторы, усилители вкуса. Поэтому выбирая продукты, нужно видеть, что вы покупаете.

И вместо йогурта с "непонятным ягодным желе" на дне, лучше купить творог и сделать сырники, подчеркнул Мясников.