Белок (протеин) — элемент питания, необходимый для строительства клеток и правильной работы организма. В материале разберем, сколько белка нужно потреблять в день, какую роль он играет, и как правильно рассчитать свою норму с учетом рекомендаций экспертов.

При написании нас консультировала:

Ирина Красняк

врач-диетолог

Что такое белок, и зачем он организму

Белки — это вещества, которые состоят из аминокислот. Они соединяются в цепочки, создавая уникальную структуру каждого белка. От этой структуры зависит его работа в организме.

Из двадцати необходимых нам аминокислот девять являются незаменимыми. Тело не может производить их самостоятельно — их можно получить только с белковой пищей.

Для здоровья важно, чтобы белки в рационе были сбалансированы с жирами и углеводами. От этого зависит нормальная работа обмена веществ и построение новых клеток.

источник: www.freepik.com

Основные функции белка

Среди функций протеина:

Структурная функция заключается в формировании основы всех клеток и тканей. Протеины являются главным компонентом мышечных волокон, кожных покровов, волос, ногтевых пластин, костной и хрящевой ткани, а также компонентов крови.

функция заключается в формировании основы всех клеток и тканей. Протеины являются главным компонентом мышечных волокон, кожных покровов, волос, ногтевых пластин, костной и хрящевой ткани, а также компонентов крови. Транспортная функция проявляется в способности белков связывать и переносить молекулы.

функция проявляется в способности белков связывать и переносить молекулы. Иммунная защита реализуется через синтез специализированных белковых соединений — антител и иммуноглобулинов. Они распознают вирусы и защищают организм.

защита реализуется через синтез специализированных белковых соединений — антител и иммуноглобулинов. Они распознают вирусы и защищают организм. Энергетическая значимость протеинов заключается в их способности выступать резервным источником энергии при дефиците жиров и углеводов. При окислении одного грамма белка высвобождается примерно четыре килокалории.

значимость протеинов заключается в их способности выступать резервным источником энергии при дефиците жиров и углеводов. При окислении одного грамма белка высвобождается примерно четыре килокалории. Регуляторная функция включает управление физиологическими процессами. Многие гормоны (например, инсулин) имеют белковую природу и регулируют активность ферментов, уровень глюкозы в крови и другие параметры.

Влияние белка на здоровье, мышцы и обмен веществ

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Поддержка и рост мышечной ткани

Белок — основной строительный материал для мышечных волокон. Достаточное потребление протеина:

способствует росту и сохранению мышечной массы. Это особенно важно для физически активных людей и спортсменов.

предотвращает потерю мышц с возрастом или во время снижения веса, обеспечивая тело необходимыми аминокислотами.

ускоряет восстановление после тренировок, так как участвует в устранении микроповреждений в мышечных тканях.

Ключевой игрок в метаболизме

На переваривание и усвоение белка тратится значительно больше энергии (до 20-30% от его калорийности), чем на жиры или углеводы. Это ускоряет метаболизм в состоянии покоя и способствует здоровому управлению весом. Продукты с высоким содержанием белка надолго дают чувство сытости, помогая контролировать аппетит и снижать общую калорийность рациона.

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Фундамент общего здоровья

Польза протеина выходит далеко за рамки мышц и метаболизма.

Протеин:

укрепляет иммунитет, так как антитела, борющиеся с инфекциями, имеют белковую структуру.

обеспечивает здоровье кожи, волос и ногтей. Коллаген и кератин — это белки, отвечающие за упругость, силу и эластичность.

играет важную роль в транспорте кислорода (гемоглобин) и поддержании нормальной работы всех систем организма.

Как рассчитывается норма белка на 1 кг веса

Ирина Красняк, врач-диетолог "Роспотребнадзор в проекте “Здоровое питание” рекомендует взрослым людям с нормальным ИМТ и малоподвижным образом жизни потреблять 1 грамм белка на килограмм веса в день. Mayo Clinic Health System советует здоровым взрослым с нормальным весом употреблять 0,8 грамма на килограмм массы тела человека в день. Однако индивидуальная норма потребности белка зависит не только от физической активности: количество варьируется в зависимости от возраста, наличия ожирения, дефицита веса или хронических заболеваний"

Сколько белка нужно в день

Детям

Диетологи дают разные рекомендации для каждой возрастной группы.

Малыши 1–3 года: 15–25 граммов

Дети 4–8 лет: 20–40 граммов

Дети 9–13 лет: 35–50 граммов

Подростки 14–18 лет: 50–87 граммов

Для младенцев до года расчет идет на вес ребенка. Им нужно около 2,5 грамма белка на каждый килограмм их веса. Важно, чтобы больше половины белка (около 60%) было животного происхождения — например, из молочных продуктов, мяса, яиц.

источник: www.freepik.com

Женщинам

Для женщин, которые не занимаются тяжелым физическим трудом или спортом, норма белка в день немного отличается по рекомендациям из разных источников.

По международным нормам считается, что достаточно 40–55 граммов белка в день.

Российские стандарты немного выше — от 58 до 87 граммов в сутки.

Такая разница в цифрах связана с традициями питания и разными подходами к расчету норм. Оба варианта считаются правильными и отвечают потребностям женского организма для поддержания здоровья.

Беременным

Во время беременности и кормления грудью организму требуется больше белка. Это важно для здоровья малыша и хорошего самочувствия мамы.

Простая формула расчета:

При беременности: примерно 1,2 грамма белка на каждый килограмм веса.

При кормлении грудью: около 1,4 грамма белка на килограмм веса.

Спортсменам

источник: www.freepik.com

В силовых видах спорта (бодибилдинг, тяжёлая атлетика) атлеты часто потребляют большое количество белка — до 3.5 г на 1 кг веса. Для спортсмена весом 100 кг это около 350 г белка в день.

Это связано с использованием фармакологической поддержки (анаболических стероидов), которая ускоряет белковый обмен и повышает способность организма усваивать протеин.

Для обычного человека, тренирующегося без фармакологии, такая доза белка:

бесполезна — организм не усвоит излишки;

вредна — создает нагрузку на почки, печень и ЖКТ.

Сверхвысокая норма белка — особенность профессионального спорта, а не руководство к действию для любителей.

Норма потребления белка для похудения

Ирина Красняк, врач-диетолог "Для того, чтобы рассчитать диапазон необходимого суточного количества белка человеку с избыточным весом или ожирением, необходимо воспользоваться формулой Брока для расчета идеальной массы тела. Далее полученный результат умножить на рекомендуемую норму белка при ожирении (КР по ожирению 2024 г, PUBMed) 1,2 – 1,5 грамма на килограмм идеальной массы тела"

Суточная норма белка для набора массы

Определение адекватной нормы протеина для спортсменов-любителей, не имеет универсального значения и требует индивидуального подсчета. Ключевыми факторами для расчета являются возраст, уровень физических нагрузок и отсутствие противопоказаний.

источник: www.freepik.com

Для лиц зрелого возраста (40-50 лет) с наличием хронических патологий печени или почек, а также при умеренных тренировочных целях, достаточно 1.2 г протеина на 1 кг массы тела.

Для молодых атлетов (20-25 лет) без нарушений, тренирующихся с высокой интенсивностью, допустимо 2 г на 1 кг веса.

Усредненной и наиболее распространенной рекомендацией для тренирующихся является потребление ~1.6 г белка на 1 кг собственного веса в сутки.

Влияние недостатка и избытка белка

Организм сразу чувствует недостаток или переизбыток белка в рационе. Вот на какие признаки стоит обратить внимание.

Если протеина не хватает:

Вы стали чаще простужаться.

Ранки и царапины заживают медленнее.

Постоянно хочется есть, особенно сладкое.

Чувствуете усталость, нет сил на тренировки и работу.

Портится кожа, волосы выпадают, ногти слоятся.

Настроение часто подавленное, нет мотивации.

Если протеина слишком много:

Появляется тяжесть в животе после еды.

Беспокоит вздутие и газообразование.

Может болеть голова.

Возникают проблемы со стулом.

Может появиться раздражительность.

Сколько граммов белка есть за один раз?

Считается, что за раз организм может усвоить не больше 30 граммов белка. Но ученые еще спорят об этой цифре. Кто-то говорит, что можно и 40, а кто-то — что только 25. Поэтому 30 граммов — это просто удобное среднее значение, на которое можно ориентироваться.

Источники протеина: животный и растительный

В чем разница между животным и растительным белком

Разница между животным и растительным белком заключается в трех ключевых аспектах: полнота состава, усвояемость и питательная ценность "в комплекте".

Полнота аминокислотного профиля (главное отличие)

Животный белок (мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты) является полноценным. Это значит, что он содержит все 9 незаменимых аминокислот, которые организм не может синтезировать сам и должен получать из пищи.

Растительный белок (бобовые, орехи, семена, крупы) в большинстве своем является неполноценным. В нем обычно отсутствует или содержится в малом количестве одна или несколько незаменимых аминокислот. Например, в бобовых мало метионина, а в злаках — лизина.

Есть исключения — соя, киноа и гречка содержат все незаменимые аминокислоты и считаются полноценными растительными источниками.

источник: www.freepik.com

Скорость и легкость усвоения

Животный белок, как правило, усваивается легче и полнее (на 90-95%). Его структура больше похожа на белки человеческого тела, поэтому организм быстрее его расщепляет и использует.

Растительный белок часто защищен клеточными оболочками (клетчаткой), что может немного затруднять его усвоение (на 60-80%). С одной стороны, это минус для быстрого восстановления после тренировки, с другой — плюс для пищеварения и микрофлоры кишечника благодаря клетчатке.

"Сопутствующий груз": что еще идет вместе с белком

С животным белком часто поступают:

полезное: железо, витамин B12, цинк, омега-3 (из жирной рыбы).

вредное (в некоторых случаях): насыщенные жиры, холестерин (особенно в красном и переработанном мясе).

С растительным белком всегда поступает:

полезное: клетчатка (нормализует пищеварение и холестерин), антиоксиданты, витамины, фитонутриенты, ненасыщенные жиры.

вредное: практически отсутствует.

Продукты с высоким содержанием белка

Продукты животного происхождения

Мясо и птица: постная говядина (~25-28 г), филе индейки (~24-26 г) и куриная грудка (~23-25 г) характеризуются максимальным содержанием протеина на единицу массы при минимальном количестве жира.

Рыба и морепродукты: тунец (~24-26 г), лосось (~20-22 г), треска (~18-20 г), а также креветки (~19-21 г) и мидии (~20-24 г) поставляют не только легкоусвояемый белок, но и ценные омега-3 жирные кислоты.

Куриные яйца (~12-13 г на 100 г, ~6-7 г на 1 шт.) и перепелиные яйца содержат протеин с наивысшей биодоступностью. Творог (16-22 г), греческий йогурт (~8-10 г), сыры (~20-25 г, например, пармезан – до 35 г) и кефир (~3 г) совмещают в себе казеин (медленный белок) и сывороточный протеин (быстрый белок).

источник: www.freepik.com

Растительные источники белка

Бобовые культуры: соевые бобы (~34-36 г), чечевица (~24-26 г), нут (~19-21 г), маш (~23-24 г) и различные виды фасоли (~21-24 г) выступают лидерами по протеиновой плотности среди растений. Продукты их переработки, такие как тофу (~8-17 г) и темпе (~18-20 г), также являются концентрированными источниками белка.

Орехи и семена: арахис (~25-26 г), миндаль (~21-22 г), грецкие орехи (~15-16 г), а также семена тыквы (~24-25 г), чиа (~16-17 г) и льна (~18 г), помимо протеина, обогащают рацион полиненасыщенными жирами и клетчаткой.

Зерновые и псевдозерновые: киноа (~14-16 г) и гречка (~12-13 г) уникальны тем, что содержат полный набор незаменимых аминокислот. Спрут (сейтан), производимый из пшеничного глютена, отличается крайне высоким содержанием протеина (~75 г).

источник: www.freepik.com

Как включать белок в рацион

Стратегии построения сбалансированного белкового меню

Принцип равномерного распределения. Целесообразно распределять суточную норму протеина на 3–4 приема пищи с порцией 20–30 г высококачественного белка в каждой. Такой подход оптимизирует синтез мышечного протеина и поддерживает стабильный энергетический уровень.

Целесообразно распределять суточную норму протеина на 3–4 приема пищи с порцией 20–30 г высококачественного белка в каждой. Такой подход оптимизирует синтез мышечного протеина и поддерживает стабильный энергетический уровень. Комбинация источников. Сочетание животных (яйца, творог, рыба) и растительных (чечевица, киноа, тофу) протеинов в течение дня расширяет спектр поступающих макро- и микронутриентов.

Сочетание животных (яйца, творог, рыба) и растительных (чечевица, киноа, тофу) протеинов в течение дня расширяет спектр поступающих макро- и микронутриентов. Акцент на цельные продукты. Приоритет следует отдавать минимально обработанным белковым продуктам: запеченному мясу, рыбе, яйцам, творогу, бобовым.

Приоритет следует отдавать минимально обработанным белковым продуктам: запеченному мясу, рыбе, яйцам, творогу, бобовым. Белковые перекусы. Для поддержания сытости между основными приемами пищи эффективны перекусы: греческий йогурт, горсть орехов, протеиновый батончик без сахара, овощи с хумусом.

Возможности вегетарианского рациона: адекватное потребление белка

Получение достаточного количества полноценного протеина из растительных источников — достижимая задача при условии грамотного планирования. Вегетарианцам и веганам следует уделять повышенное внимание контролю общего объема потребления белка и рассмотреть возможность приема витамина B12.

Спортивные протеиновые добавки: объективная оценка плюсов и рисков

источник: www.freepik.com

Добавки (сывороточный, казеиновый, растительный протеин) служат удобным инструментом для компенсации повышенной потребности в белке в условиях высоких физических нагрузок, ограниченного времени или отсутствия доступа к полноценной пище.

Потенциальные преимущества:

удобство использования;

быстрое усвоение (в случае изолятов и гидролизатов);

точный контроль количества.

Добавки не должны замещать цельные пищевые продукты в рационе, так как последние поставляют комплекс сопутствующих нутриентов (клетчатку, витамины, фитонутриенты). А также качество продукции разных брендов может значительно варьироваться.