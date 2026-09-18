Белок (протеин) — элемент питания, необходимый для строительства клеток и правильной работы организма. В материале разберем, сколько белка нужно потреблять в день, какую роль он играет, и как правильно рассчитать свою норму с учетом рекомендаций экспертов.
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|При написании нас консультировала:
Ирина Красняк
врач-диетолог
Что такое белок, и зачем он организму
Белки — это вещества, которые состоят из аминокислот. Они соединяются в цепочки, создавая уникальную структуру каждого белка. От этой структуры зависит его работа в организме.
Из двадцати необходимых нам аминокислот девять являются незаменимыми. Тело не может производить их самостоятельно — их можно получить только с белковой пищей.
Для здоровья важно, чтобы белки в рационе были сбалансированы с жирами и углеводами. От этого зависит нормальная работа обмена веществ и построение новых клеток.
Основные функции белка
Среди функций протеина:
- Структурная функция заключается в формировании основы всех клеток и тканей. Протеины являются главным компонентом мышечных волокон, кожных покровов, волос, ногтевых пластин, костной и хрящевой ткани, а также компонентов крови.
- Транспортная функция проявляется в способности белков связывать и переносить молекулы.
- Иммунная защита реализуется через синтез специализированных белковых соединений — антител и иммуноглобулинов. Они распознают вирусы и защищают организм.
- Энергетическая значимость протеинов заключается в их способности выступать резервным источником энергии при дефиците жиров и углеводов. При окислении одного грамма белка высвобождается примерно четыре килокалории.
- Регуляторная функция включает управление физиологическими процессами. Многие гормоны (например, инсулин) имеют белковую природу и регулируют активность ферментов, уровень глюкозы в крови и другие параметры.
Влияние белка на здоровье, мышцы и обмен веществ
Поддержка и рост мышечной ткани
Белок — основной строительный материал для мышечных волокон. Достаточное потребление протеина:
- способствует росту и сохранению мышечной массы. Это особенно важно для физически активных людей и спортсменов.
- предотвращает потерю мышц с возрастом или во время снижения веса, обеспечивая тело необходимыми аминокислотами.
- ускоряет восстановление после тренировок, так как участвует в устранении микроповреждений в мышечных тканях.
Ключевой игрок в метаболизме
На переваривание и усвоение белка тратится значительно больше энергии (до 20-30% от его калорийности), чем на жиры или углеводы. Это ускоряет метаболизм в состоянии покоя и способствует здоровому управлению весом. Продукты с высоким содержанием белка надолго дают чувство сытости, помогая контролировать аппетит и снижать общую калорийность рациона.
Фундамент общего здоровья
Польза протеина выходит далеко за рамки мышц и метаболизма.
Протеин:
- укрепляет иммунитет, так как антитела, борющиеся с инфекциями, имеют белковую структуру.
- обеспечивает здоровье кожи, волос и ногтей. Коллаген и кератин — это белки, отвечающие за упругость, силу и эластичность.
- играет важную роль в транспорте кислорода (гемоглобин) и поддержании нормальной работы всех систем организма.
Как рассчитывается норма белка на 1 кг веса
Ирина Красняк, врач-диетолог
"Роспотребнадзор в проекте “Здоровое питание” рекомендует взрослым людям с нормальным ИМТ и малоподвижным образом жизни потреблять 1 грамм белка на килограмм веса в день. Mayo Clinic Health System советует здоровым взрослым с нормальным весом употреблять 0,8 грамма на килограмм массы тела человека в день. Однако индивидуальная норма потребности белка зависит не только от физической активности: количество варьируется в зависимости от возраста, наличия ожирения, дефицита веса или хронических заболеваний"
Сколько белка нужно в день
Детям
Диетологи дают разные рекомендации для каждой возрастной группы.
- Малыши 1–3 года: 15–25 граммов
- Дети 4–8 лет: 20–40 граммов
- Дети 9–13 лет: 35–50 граммов
- Подростки 14–18 лет: 50–87 граммов
Для младенцев до года расчет идет на вес ребенка. Им нужно около 2,5 грамма белка на каждый килограмм их веса. Важно, чтобы больше половины белка (около 60%) было животного происхождения — например, из молочных продуктов, мяса, яиц.
Женщинам
Для женщин, которые не занимаются тяжелым физическим трудом или спортом, норма белка в день немного отличается по рекомендациям из разных источников.
- По международным нормам считается, что достаточно 40–55 граммов белка в день.
- Российские стандарты немного выше — от 58 до 87 граммов в сутки.
Такая разница в цифрах связана с традициями питания и разными подходами к расчету норм. Оба варианта считаются правильными и отвечают потребностям женского организма для поддержания здоровья.
Беременным
Во время беременности и кормления грудью организму требуется больше белка. Это важно для здоровья малыша и хорошего самочувствия мамы.
Простая формула расчета:
- При беременности: примерно 1,2 грамма белка на каждый килограмм веса.
- При кормлении грудью: около 1,4 грамма белка на килограмм веса.
Спортсменам
В силовых видах спорта (бодибилдинг, тяжёлая атлетика) атлеты часто потребляют большое количество белка — до 3.5 г на 1 кг веса. Для спортсмена весом 100 кг это около 350 г белка в день.
Это связано с использованием фармакологической поддержки (анаболических стероидов), которая ускоряет белковый обмен и повышает способность организма усваивать протеин.
Для обычного человека, тренирующегося без фармакологии, такая доза белка:
- бесполезна — организм не усвоит излишки;
- вредна — создает нагрузку на почки, печень и ЖКТ.
Сверхвысокая норма белка — особенность профессионального спорта, а не руководство к действию для любителей.
Норма потребления белка для похудения
Ирина Красняк, врач-диетолог
"Для того, чтобы рассчитать диапазон необходимого суточного количества белка человеку с избыточным весом или ожирением, необходимо воспользоваться формулой Брока для расчета идеальной массы тела. Далее полученный результат умножить на рекомендуемую норму белка при ожирении (КР по ожирению 2024 г, PUBMed) 1,2 – 1,5 грамма на килограмм идеальной массы тела"
Суточная норма белка для набора массы
Определение адекватной нормы протеина для спортсменов-любителей, не имеет универсального значения и требует индивидуального подсчета. Ключевыми факторами для расчета являются возраст, уровень физических нагрузок и отсутствие противопоказаний.
- Для лиц зрелого возраста (40-50 лет) с наличием хронических патологий печени или почек, а также при умеренных тренировочных целях, достаточно 1.2 г протеина на 1 кг массы тела.
- Для молодых атлетов (20-25 лет) без нарушений, тренирующихся с высокой интенсивностью, допустимо 2 г на 1 кг веса.
Усредненной и наиболее распространенной рекомендацией для тренирующихся является потребление ~1.6 г белка на 1 кг собственного веса в сутки.
Влияние недостатка и избытка белка
Организм сразу чувствует недостаток или переизбыток белка в рационе. Вот на какие признаки стоит обратить внимание.
Если протеина не хватает:
- Вы стали чаще простужаться.
- Ранки и царапины заживают медленнее.
- Постоянно хочется есть, особенно сладкое.
- Чувствуете усталость, нет сил на тренировки и работу.
- Портится кожа, волосы выпадают, ногти слоятся.
- Настроение часто подавленное, нет мотивации.
Если протеина слишком много:
- Появляется тяжесть в животе после еды.
- Беспокоит вздутие и газообразование.
- Может болеть голова.
- Возникают проблемы со стулом.
- Может появиться раздражительность.
Сколько граммов белка есть за один раз?
Считается, что за раз организм может усвоить не больше 30 граммов белка. Но ученые еще спорят об этой цифре. Кто-то говорит, что можно и 40, а кто-то — что только 25. Поэтому 30 граммов — это просто удобное среднее значение, на которое можно ориентироваться.
Источники протеина: животный и растительный
В чем разница между животным и растительным белком
Разница между животным и растительным белком заключается в трех ключевых аспектах: полнота состава, усвояемость и питательная ценность "в комплекте".
Полнота аминокислотного профиля (главное отличие)
Животный белок (мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты) является полноценным. Это значит, что он содержит все 9 незаменимых аминокислот, которые организм не может синтезировать сам и должен получать из пищи.
Растительный белок (бобовые, орехи, семена, крупы) в большинстве своем является неполноценным. В нем обычно отсутствует или содержится в малом количестве одна или несколько незаменимых аминокислот. Например, в бобовых мало метионина, а в злаках — лизина.
Есть исключения — соя, киноа и гречка содержат все незаменимые аминокислоты и считаются полноценными растительными источниками.
Скорость и легкость усвоения
Животный белок, как правило, усваивается легче и полнее (на 90-95%). Его структура больше похожа на белки человеческого тела, поэтому организм быстрее его расщепляет и использует.
Растительный белок часто защищен клеточными оболочками (клетчаткой), что может немного затруднять его усвоение (на 60-80%). С одной стороны, это минус для быстрого восстановления после тренировки, с другой — плюс для пищеварения и микрофлоры кишечника благодаря клетчатке.
"Сопутствующий груз": что еще идет вместе с белком
С животным белком часто поступают:
- полезное: железо, витамин B12, цинк, омега-3 (из жирной рыбы).
- вредное (в некоторых случаях): насыщенные жиры, холестерин (особенно в красном и переработанном мясе).
С растительным белком всегда поступает:
- полезное: клетчатка (нормализует пищеварение и холестерин), антиоксиданты, витамины, фитонутриенты, ненасыщенные жиры.
- вредное: практически отсутствует.
Продукты с высоким содержанием белка
Продукты животного происхождения
- Мясо и птица: постная говядина (~25-28 г), филе индейки (~24-26 г) и куриная грудка (~23-25 г) характеризуются максимальным содержанием протеина на единицу массы при минимальном количестве жира.
- Рыба и морепродукты: тунец (~24-26 г), лосось (~20-22 г), треска (~18-20 г), а также креветки (~19-21 г) и мидии (~20-24 г) поставляют не только легкоусвояемый белок, но и ценные омега-3 жирные кислоты.
- Куриные яйца (~12-13 г на 100 г, ~6-7 г на 1 шт.) и перепелиные яйца содержат протеин с наивысшей биодоступностью. Творог (16-22 г), греческий йогурт (~8-10 г), сыры (~20-25 г, например, пармезан – до 35 г) и кефир (~3 г) совмещают в себе казеин (медленный белок) и сывороточный протеин (быстрый белок).
Растительные источники белка
- Бобовые культуры: соевые бобы (~34-36 г), чечевица (~24-26 г), нут (~19-21 г), маш (~23-24 г) и различные виды фасоли (~21-24 г) выступают лидерами по протеиновой плотности среди растений. Продукты их переработки, такие как тофу (~8-17 г) и темпе (~18-20 г), также являются концентрированными источниками белка.
- Орехи и семена: арахис (~25-26 г), миндаль (~21-22 г), грецкие орехи (~15-16 г), а также семена тыквы (~24-25 г), чиа (~16-17 г) и льна (~18 г), помимо протеина, обогащают рацион полиненасыщенными жирами и клетчаткой.
- Зерновые и псевдозерновые: киноа (~14-16 г) и гречка (~12-13 г) уникальны тем, что содержат полный набор незаменимых аминокислот. Спрут (сейтан), производимый из пшеничного глютена, отличается крайне высоким содержанием протеина (~75 г).
Как включать белок в рацион
Стратегии построения сбалансированного белкового меню
- Принцип равномерного распределения. Целесообразно распределять суточную норму протеина на 3–4 приема пищи с порцией 20–30 г высококачественного белка в каждой. Такой подход оптимизирует синтез мышечного протеина и поддерживает стабильный энергетический уровень.
- Комбинация источников. Сочетание животных (яйца, творог, рыба) и растительных (чечевица, киноа, тофу) протеинов в течение дня расширяет спектр поступающих макро- и микронутриентов.
- Акцент на цельные продукты. Приоритет следует отдавать минимально обработанным белковым продуктам: запеченному мясу, рыбе, яйцам, творогу, бобовым.
- Белковые перекусы. Для поддержания сытости между основными приемами пищи эффективны перекусы: греческий йогурт, горсть орехов, протеиновый батончик без сахара, овощи с хумусом.
Возможности вегетарианского рациона: адекватное потребление белка
Получение достаточного количества полноценного протеина из растительных источников — достижимая задача при условии грамотного планирования. Вегетарианцам и веганам следует уделять повышенное внимание контролю общего объема потребления белка и рассмотреть возможность приема витамина B12.
Спортивные протеиновые добавки: объективная оценка плюсов и рисков
Добавки (сывороточный, казеиновый, растительный протеин) служат удобным инструментом для компенсации повышенной потребности в белке в условиях высоких физических нагрузок, ограниченного времени или отсутствия доступа к полноценной пище.
Потенциальные преимущества:
- удобство использования;
- быстрое усвоение (в случае изолятов и гидролизатов);
- точный контроль количества.
Добавки не должны замещать цельные пищевые продукты в рационе, так как последние поставляют комплекс сопутствующих нутриентов (клетчатку, витамины, фитонутриенты). А также качество продукции разных брендов может значительно варьироваться.
Перед использованием добавок рекомендуется консультация с диетологом или врачом, особенно при наличии хронических заболеваний почек или печени. При выборе продукта необходимо изучать состав на предмет наличия подсластителей, загустителей и иных добавок.