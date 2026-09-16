Москва16 сен Вести.Наличие ароматизаторов в составе указывает на то, что перед покупателем не настоящий шоколад, их не должно быть в составе хорошего продукта. Об этом изданию NEWS.ru рассказал основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян.

По его словам, также стоит насторожиться, если в списке ингредиентов присутствует пальмовое масло. Эксперт посоветовал внимательно изучать состав продукта, а не полагаться на маркетинговые надписи вроде "премиум" или "натуральный" на упаковке. Он отметил, что если в составе указаны заменители какао-масла (например, пальмовое масло или масло ши), то это уже не шоколад, а обычная кондитерская плитка, лишенная пользы и настоящего вкуса.

Отдельное внимание Хачинян рекомендовал обращать на эмульгаторы. Лецитин в небольшом количестве допустим, поскольку помогает ингредиентам соединиться в однородную массу, однако его доля должна быть минимальной. А вот присутствие ароматизаторов, как рассказал эксперт, следует расценивать как явный тревожный сигнал.

Кроме того, Хачинян подчеркнул, что настоящий шоколад обладает собственным характерным вкусом. Если производитель добавляет в продукт ванилин "идентичный натуральному", это, по мнению эксперта, может говорить о невысоком качестве исходного сырья. В составе действительно качественного шоколада должно быть всего три-четыре компонента: тертое какао, какао-масло и сахар, добавил кондитер.

Проблема замены натуральных ингредиентов в шоколаде наблюдается повсеместно. Гендиректор Amazing Cacao Ольга Яровикова заявляла в разговоре с ИС "Вести", что крупные производители в Европе и Америке все чаще переходят на лабораторно выращенные какао-бобы, чтобы не зависеть от поставок сырья. По ее словам, это неизбежно снижает качество продукции в масс-маркете.