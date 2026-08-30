В Роскачестве рассказали, чем полезно и вредно сгущенное молоко

В Роскачестве рассказали о правилах употребления сгущенки В Роскачестве рассказали, чем полезно и вредно сгущенное молоко

Москва30 авг Вести.Эксперты Роскачества рассказали RT, какую пользу и вред людям может принести употребление сгущенного молока.

Эксперты обратили внимание, что в составе сгущенного молока должны быть лишь четыре ингредиента: коровье молоко, сахар-песок, молочный сахар и вода, а сам товар должен называться "Цельное коровье молоко с сахаром".

Любые иные вариации, такие как "Сгущенка" или "Сгущенка диетическая", должны стать поводом для тщательного изучения состава на предмет добавок. Важно отметить, что даже в продукте с маркировкой "Цельное" на производстве используется нормализованное по жиру молоко предупредили представители Роскачества

Также эксперты рассказали, что сгущенка содержит ряд ключевых для организма микроэлементов – кальций, фосфор, магний, калий, аминокислоты, витамины A, B, E, D – но добавили, что ее употребление должно быть умеренным из-за большого содержания сахара.

Чрезмерное употребление может привести к набору веса, нарушению обмена веществ, повышенному риску развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Людям с уже диагностированным диабетом или лишним весом следует проявлять особую осторожность. Сочетание сахара и молочных кислот … увеличивает риск кариеса объяснили специалисты

Полезнее всего есть десерт в первой половине дня, через 30-40 минут после основного приема пищи.

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