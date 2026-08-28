Нутрициолог опровергла распространенный миф о лактозе Нутрициолог Дивинская назвала заблуждением мнение о вреде лактозы для взрослых

Москва28 авг Вести.Мнение, будто лактоза вредна для всех взрослых людей, расходится с фактами, заявила биохимик, специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская.

В беседе с NEWS.ru она сказала, что безлактозные продукты нужны лишь тем, у кого выявлена реальная непереносимость всего молочного.

Безлактозные продукты нужны не всем взрослым поголовно, а конкретной категории - людям с доказанной непереносимостью и реальными симптомами после молочного. Всем остальным переплачивать за приставку "без лактозы" смысла нет отметила Дивинская

Ранее стало известно, что в январе-мае 2026 года Россия экспортировала 104 тысячи тонн молочной продукции.