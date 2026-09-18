Москва18 сен Вести.Ароматические свечи, которые многие считают безопасной альтернативой обычным, могут представлять угрозу для здоровья. Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с RT разъяснил, что выделяемые при горении вещества способны раздражать дыхательные пути, вызывать кашель и головную боль, особенно у людей с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы.

По словам эксперта, парафиновые свечи не стоит считать опасными только из-за того, что они сделаны не из натурального воска. Парафин — это смесь преимущественно насыщенных углеводородов, которые при горении реагируют с кислородом, а продуктами полного окисления становятся углекислый газ и водяной пар. Однако процесс окисления идет неравномерно.

При этом процесс окисления идет неравномерно. В участках, где кислорода недостаточно для полного окисления углеводородов, образуются промежуточные продукты и частицы углерода — сажа, поэтому коптящее пламя, черный дым и темный налет на стенках подсвечника или емкости говорят о том, что свеча горит в неблагоприятном режиме. Такое может происходить, например, при слишком длинном фитиле или сильном колебании пламени предупредил Дорохов

Состав свечи — не единственный фактор, влияющий на чистоту воздуха.

Большое значение имеют ароматизаторы и другие добавки. Их летучие компоненты испаряются при нагревании, а часть веществ может подвергаться термическим превращениям, поэтому ароматизированная свеча из соевого или другого растительного воска необязательно будет „чище“ обычной неароматизированной парафиновой добавил химик

Он также отметил, что пчелиный, соевый и другие виды воска при горении становятся источником газообразных продуктов и мелких частиц.

На качество воздуха влияют состав конкретной свечи, наличие отдушки и красителей, устройство фитиля, стабильность пламени и воздухообмен в помещении. Кроме того, именно наличие отдушки способно существенно увеличивать суммарный выброс летучих органических соединений пояснил эксперт

Универсального безопасного времени горения не существует.

Чем больше свечей горит одновременно, чем дольше они используются и чем хуже вентиляция, тем выше концентрация продуктов горения и испаряющихся компонентов. После того как свечу погасили, фитиль некоторое время продолжает тлеть. В этот момент выброс частиц возрастает по сравнению со стабильным горением, поэтому не стоит оставлять фитиль долго дымиться посоветовал Дорохов

Он рекомендовал гасить свечу так, чтобы тление прекращалось как можно быстрее, а после длительного использования проветривать помещение.