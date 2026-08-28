Москва28 авг Вести.Дешевые поддельные духи могут спровоцировать сильные аллергические реакции. Об этом ИС "Вести" рассказала врач аллерголог-иммунолог Анастасия Камилева.

Врач отметила, что при использовании духов, которые обладают резкими запахами, у человека могут появиться неспецифические симптомы, обусловленные гиперреактивной слизистой.

После контакта с парфюмерией реакция может длиться несколько часов... в виде удушья, бронхоспазма, каких-то зудящих высыпаний, может быть развитие отека сказала Камилева

По ее словам, при первых признаках аллергической реакции нужно принять антигистаминную таблетку, а затем обратиться к врачу.

Обязательно нужно вызвать скорую помощь и при необходимости госпитализироваться в стационар… Желательно знать вещество, на которое произошла реакция, желательно знать его состав, для того чтобы мы могли на основании жалоб и анамнеза определить, была ли у человека настоящая аллергическая реакция либо это была просто неспецифическая реакция на резкий запах добавила она

Ранее врач-педиатр Ульяна Маркова заявила, что подсолнухи, астры, хризантемы и герберы, которые традиционно дарят на День знаний, способны вызвать у школьников серьезную аллергическую реакцию.