Москва7 сен Вести.В магазинах появилась школьная форма с пометкой "для эпизодического использования". Согласно инструкции, такую одежду можно носить не более четырех часов в день дважды в неделю. Доцент кафедры дерматовенерологии им. академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России, кандидат медицинских наук Татьяна Гайдина рассказала ИС "Вести", почему такая форма может быть опасна для здоровья детей при повседневном использовании.

Появление школьной формы с маркировкой "для эпизодического использования" связано с ужесточением требований Роспотребнадзора к качеству школьной одежды. Ранее подобная пометка применялась в основном для карнавальных костюмов, изготовленных из синтетических материалов, ношение которых ограничено по времени из соображений безопасности для здоровья детей. Чтобы избежать штрафных санкций за несоответствие продукции новым стандартам, производители школьной формы теперь обязаны указывать на этикетке реальный состав и рекомендованный режим носки, если доля синтетических волокон превышает норму, однако носить такую форму длительное время опасно для здоровья, уверяют дерматологи.

Может образовываться парниковый эффект, который пагубно воздействует на кожу, создавая условия для размножения патогенных микроорганизмов. Это может быть потница, то есть когда, так скажем, нет достаточного оттока влаги и образуется воспаление предупредила Гайдина

По мнению продавцов, наличие на бирке одежды ограничения по времени носки — это не попытка обмана, а честное предупреждение производителя о составе изделия и правилах его безопасного использования. В конечном счете, решение о покупке такой одежды остается за родителями, которые, в случае приобретения, должны следовать инструкции об "эпизодическом использовании".

Ранее эксперт Роскачества дал рекомендацию по покупке школьной формы. По его словам, при покупке школьной формы следует обращать внимание на производителя и состав ткани, потому что в тканях содержится токсичный фенол, брюки и пиджаки часто не соответствуют требованиям по воздухопроницаемости и гигроскопичности.