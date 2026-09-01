Учитель рассказала, чем могут навредить "умные" часы и большие пеналы Учитель Енжевская: тетрадь с подсказкой и ортопедический рюкзак вредны для детей

Москва1 сен Вести.Тетради с подсказками, ароматизированные ластики и "умные" часы могут навредить ребенку, поэтому их нежелательно применять во время учебы, рассказала учитель начальных классов московской общеобразовательной школы и доцент МГППУ Марина Енжевская в разговоре с KP.RU.

Одной из "вредных" принадлежностей педагог назвала ручку со специальным ластиком. По ее словам, нежелательно использовать ее в начальной школе, когда ребенок только учится писать. Дело в том, что ошибка – важная часть обучения письму. Ребенок, стирая ошибку, лишается возможности проанализировать промах и понять его причину, чтобы учесть это в будущем, пояснила педагог.

Формируется иллюзия "идеальности", которая убивает рефлексию. Важно учить детей аккуратности, но аккуратность – это результат, а не самоцель. Гораздо ценнее, чтобы ребенок научился видеть и исправлять свои ошибки осознанно (например, зачеркивая одной чертой и надписывая сверху правильный вариант). Так он тренирует внимание и самооценку указала Енжевская

Как отметила собеседница издания, не стоит покупать детям линейки и тетради с подсказками, а также большие пеналы с множеством карманов. В первом случае такая канцелярская принадлежность мешает тренировать память ребенка, а во втором – способствует дезорганизации пространства и времени, поскольку школьник тратит слишком много сил на поиск нужной ручки среди десятка других.

"Абсолютным врагом" учебного процесса учитель назвала "умные" часы. В первую очередь это серьезный отвлекающий фактор: один сигнал с такого устройства способен выбить ребенка из состояния концентрации на 10-15 минут.

Помимо отвлечения, "лишние функции" (колонки, мессенджеры) создают соблазн постоянного контроля и быстрого получения информации, что мешает развитию навыка самостоятельного мышления. Да, безопасность важна, но на уроке телефон или часы должны быть отключены и убраны в рюкзак подчеркнула педагог

Помимо этого, учитель Енжевская считает вредными ортопедические рюкзаки. Она пояснила: такие "умные" каркасные ранцы сами по себе могут весить до полутора килограммов, а вместе с учебниками – и того больше. Это давит на ребенка физически и психологически, утомляя еще по пути в школу.

Избегать стоит и многоцветных ручек, и ароматизированной канцелярии, так как это раздражает учителя и одноклассников, а также перегружает обонятельную систему, полагает Енжевская.

Ранее врач Александр Саутенко назвал безопасный вес рюкзака для школьника - не больше 10% массы тела ребенка.