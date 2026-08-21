Врач рассказала, чем опасна вторая смена для школьников Врач Павлова: учеба во вторую смену бьет по здоровью детей

Москва21 авг Вести.Мозг после 15:00 работает менее эффективно, поэтому ученикам второй смены сложнее усваивать учебный материал. Об этом заявила врач общей практики Елена Павлова изданию NEWS.ru.

По ее словам, вторая смена в школе - это не просто изменение расписания, а серьезная нагрузка на биологические ритмы растущего организма.

Подросткам и так физиологически свойственен сдвиг фаз сна, а занятия после 15:00 накладываются на естественный спад когнитивной активности. Мозг в это время работает хуже, поэтому усваивать материал труднее, отсюда - хроническая усталость, школьные неврозы и стремительно падающее зрение, так как приходится сидеть ночами для подготовки домашних заданий сказала врач

Кроме того, при таком расписании сложнее соблюдать нормальный режим питания. Павлова добавила, что дети часто дольше спят утром, а затем собираются в школу в спешке, поэтому вместо полноценного приема пищи ограничиваются быстрыми перекусами.

Врач считает, что вторая смена фактически учит детей приспосабливаться к несовершенной системе, однако расплачиваться за это они могут здоровьем, которое затем приходится восстанавливать годами. По ее мнению, школа должна давать знания, а не отнимать у учеников жизненные ресурсы.