Москва5 окт Вести.Дети с избыточным весом по сравнению со своими сверстниками чаще страдают болезнями сердца и сосудов, астмой, а также хуже успевают в школе, рассказало РИА Новости со ссылкой на президента Союза педиатров России, главного внештатного детского специалиста по профилактической медицине Минздрава России Лейлу Намазову-Баранову.

Избыточная масса тела ассоциируется с заболеваниями сердца и сосудов. Артериальная гипертензия у таких детей развивается гораздо чаще и быстрее. Также у детей с избыточной массой тела часто бывает астма, и она хуже поддается лечению, чем у детей с нормальной массой тела уточнила эксперт

По ее словам, строение мозга у детей с избыточным весом отличается от сверстников с нормальным ИМТ – согласно новым исследованиям, у них больше белого вещества. С этим может быть связана низкая успеваемость, особенно по математике.