Ожирение и лишний вес выявляют примерно у 10% школьников в России Диетолог Никитюк: каждый десятый российский школьник страдает ожирением

Москва26 окт Вести.Каждый десятый российский школьник страдает от алиментарного ожирения или избыточной массы тела, сообщил ТАСС со ссылкой на директора ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрия Никитюка.

В среднем избыточная масса тела и алиментарное ожирение у детей школьного возраста – это 10%. Тяжелые цифры, но их пока что удалось стабилизировать сказал он

Он также уточнил, что стабилизировать ситуацию поможет в том числе организация горячего питания в школах и контроль со стороны Роспотребнадзора и родительского сообщества.