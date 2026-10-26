Москва26 октВести.Каждый десятый российский школьник страдает от алиментарного ожирения или избыточной массы тела, сообщил ТАСС со ссылкой на директора ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрия Никитюка.
В среднем избыточная масса тела и алиментарное ожирение у детей школьного возраста – это 10%. Тяжелые цифры, но их пока что удалось стабилизироватьсказал он
Он также уточнил, что стабилизировать ситуацию поможет в том числе организация горячего питания в школах и контроль со стороны Роспотребнадзора и родительского сообщества.