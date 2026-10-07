Минздрав: число людей с ожирением в РФ выросло почти вдвое за пять лет

Число россиян с ожирением удвоилось за пять лет Минздрав: число людей с ожирением в РФ выросло почти вдвое за пять лет

Москва7 окт Вести.За пять лет число россиян, страдающих ожирением, увеличилось почти в два раза, сообщил замминистра здравоохранения России Евгений Камкин в ходе конгресса "Ожирение и метаболические нарушения".

Всего в 2025 году в РФ было зарегистрировано более 3,7 миллиона человек с ожирением, что составляет более 2% от всего населения страны. Из них около 700 тысяч - это дети, подчеркнул Камкин.

За последние пять лет количество зарегистрированных людей [с ожирением] в нашей стране увеличилось почти в два раза. А детей в возрасте до 14 лет - в 1,3 раза… Подчеркну, что это данные официальной статистики. И сколько еще граждан у нас не обращались по этому поводу к медицинским специалистам, здесь число может быть гораздо выше сказал он

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о планах увеличить к 2030 году число людей, ведущих здоровый образ жизни. Она уточнила, что большей части граждан дадут рекомендации и разработают для них индивидуальные программы по ведению ЗОЖ.

IV Международный конгресс "Ожирение и метаболические нарушения: Осознанная перезагрузка" проходит в Москве с 7 по 9 октября 2026 года. Мероприятие объединяет специалистов из регионов России и других стран для обсуждения избытка веса и метаболического здоровья.